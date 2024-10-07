На мосту в центре Турина повесили баннер ко дню рождения Путина
Фото: [официальный сайт президента РФ]
7 октября у президента РФ Владимира Путина день рождения. В этом году российскому лидеру исполняется 72 года.
По этому случаю на мосту в центре Турина повесили огромный баннер.
Об этом сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».
Длина баннера – 4 метра, а ширина – 2 метра.
На баннере надпись: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, сообщает РИА «Новости».
С утра оригинальное поздравление смогут оценить горожане.
Ранее сообщалось о том, что в Италии расклеили около ста листовок в честь дня рождения Путина.