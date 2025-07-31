Лукашенко предлагал Западу забрать несколько тысяч осужденных из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал западным странам передать несколько тысяч осужденных, которые находятся в белорусских тюрьмах. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с белорусскими дипломатами, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что это предложение сопровождалось жестким условием — освобожденные должны быть немедленно вывезены из Белоруссии.

«Я им в последний раз сказал: "Хотите — мы вам и этих добавим". — "Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих"», — отметил белорусский лидер.

При этом глава республики категорически отверг возможность обмена заключенными, на чем настаивали американские представители.

«Я категорически был против, как они говорят — обмен. Это меня американцы научили. На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю: "Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите — забирайте. Что взамен?" — "Мы подумаем". — Идите думайте"», — добавил Лукашенко.

В июне специальный посланник США Кит Келлог посетил Белоруссию, где встретился с Лукашенко. Позже стало известно, что по личной просьбе президента Дональда Трампа власти республики освободили 14 заключенных, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского.

Как рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, в числе освобожденных также оказались граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции и США.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в условиях трудного времени «удержать экономику».