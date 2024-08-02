Лукашенко предложил своим критикам забрать все его деньги за рубежом

В ответ на многочисленные обвинения оппозиции в воровстве белорусский президент Александр Лукашенко предложил ее представителям забрать все его заграничные деньги. Об этом сообщило агентство «БелТА».

Лукашенко во время выступления перед жителями агрогородка Прудок заявил, что оппозиция давно выработала для себя программу, во время которой обвиняет его в краже казенных средств.

«Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите. Видят, не проходит — брать нечего», — указал белорусский лидер.

Он добавил, что еще в детстве его мать учила сына никогда не брать чужое. Вдобавок ко всему, в современном обществе утаить деньги от всех невозможно, поэтому об украденном обязательно кто-то бы узнал.

Ранее сообщалось, что гражданин ФРГ поблагодарил Лукашенко за свое помилование. Белорусский суд вынес решение о высшей мере наказания в отношении наемника из Германии за тяжкие преступления, но национальный лидер чуть позже подписал его прошение о снисхождении.