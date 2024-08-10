Лукашенко предупредил белорусов, что он не вечен и скоро уйдет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище в Шкловском районе республики в субботу, 10 августа, заявил, что граждане должны привыкать к мысли, что однажды обязательно президентом станет другой человек.

Таким образом белорусский лидер прокомментировал просьбу жителей к нему баллотироваться на на выборах в 2025 году на следующий президентской срок.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому… что президент будет другой. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — президента привело издание «СБ. Беларусь сегодня» на своем сайте.

При этом Лукашенко пояснил, что уйдет не завтра. И прежде чем передать власть другому президенту Белоруссии, должен убедиться, что оставил своему сменщику мирную и спокойную страну. Он добавил, что мечтает состариться в деревне.

«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду — и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить позиции белорусских военных на приграничных с Украиной территориях.