Лукашенко предупредил о последствиях попытки Польши «оттяпать» Запад Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями агрогородка Парохонск отметил, что Минск окажет поддержку украинцам в случае потенциального вторжения Польши на территорию Украины, чтобы «оттяпать» территории ее западных регионов. Эти слова опубликовало государственное агентство Белта.

«Если поляки попытаются вмешаться в дела Украины и оттяпать западные земли, мы, конечно, встанем на сторону украинцев. Для нас это совершенно неприемлемо. Мы понимаем, что можем оказаться следующими», — заявил Лукашенко.

Он указал, что текущая проблема между Украиной и Польшей связана с Волынской резней — массовым уничтожением польского населения Украинской повстанческой армией (УПА)* во времена Второй мировой войны.

«Во времена войны происходило множество ужасных вещей… Украинцы сожгли Хатынь, а то, что творилось на Припяти под контролем фашистов, — это настоящий кошмар. Так что мы будем так жить до конца своих дней?» — добавил белорусский лидер.

Ранее Польша заявила о намерении приостановить процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) до разрешения вопроса эксгумации жертв Волынской резни.

*является экстремистской организацией, запрещенной в России.