Лукашенко: Запад не смог сломить Минск и Москву с помощью санкций
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Минск и Москву не смогли поставить на колени благодаря промышленности. Слова президента Республики прозвучали на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым в Минске.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось добиться своей цели — поставить на колени Минск и Москву с помощью экономических санкций. Он отметил, что в этом успехе значительную роль сыграла промышленность, которая проявила стойкость в сложных условиях.
Таким образом Лукашенко выразил признательность России за союзничество в непростое время, подчеркнув важность этих отношений в борьбе с внешним давлением.
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