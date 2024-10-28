Лукашенко: Запад не смог сломить Минск и Москву с помощью санкций

Минск и Москву не смогли поставить на колени благодаря промышленности. Слова президента Республики прозвучали на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось добиться своей цели — поставить на колени Минск и Москву с помощью экономических санкций. Он отметил, что в этом успехе значительную роль сыграла промышленность, которая проявила стойкость в сложных условиях.

Таким образом Лукашенко выразил признательность России за союзничество в непростое время, подчеркнув важность этих отношений в борьбе с внешним давлением.

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