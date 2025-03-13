Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково, о чем сообщило агентство БелТА.

Согласно информации агентства, учитывая официальный характер визита, во время встречи в аэропорту был организован почетный караул и прозвучали гимны обеих стран.

Для белорусского президента в аэропорту был подготовлен автомобиль «Аурус» российского производства с белорусским флагом.

В Кремле ранее сообщили, что лидеры государств намерены обсудить широкий круг вопросов, касающихся углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Белоруссией, перспективы интеграции в рамках Союзного государства.

А также наиболее актуальные вопросы международной политики. Ожидается также подписание ряда совместных соглашений.

Ранее сообщалось, что самолет спецпредставителя Трампа Уиткоффа вылетел в сторону РФ.