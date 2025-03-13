Самолет спецпредставителя Трампа Уиткоффа вылетел в сторону РФ

Согласно информации Flightradar, самолет Gulfstream G650ER, предположительно, связанный со специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, совершает перелет из Катара в северном направлении. Данные появились на фоне новостей о возможном визите Уиткоффа в Россию.

Хотя детали о пунктах отправления и назначения рейса недоступны, визуализация на карте сервиса показывает, что воздушное судно вылетело из Катара и движется на север, пересекая воздушное пространство Турции.

Недавно пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Стив Уиткофф планирует посетить Москву. Цель визита — добиться от России согласия на заключение соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин 13 марта проведет встречу с лидером Белоруссии Лукашенко.