Лукашенко прибыл в Волгоград для переговоров с Путиным
Лукашенко прилетел в Волгоград на встречу с Путиным
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Александр Лукашенко, белорусский лидер, прибыл с визитом в Волгоград. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Пул Первого», считающийся близким к главе государства.
У самолета президента встречали сотрудницы ретровзвода МВД России по Волгоградской области. Они приветствовали гостя традиционным хлебом-солью.
28 апреля сообщалось о предстоящем визите Лукашенко в Волгоград для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры стран планируют обсудить ключевые аспекты двусторонних отношений, обстановку в регионе и текущие вопросы международной политики.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко утвердили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства.