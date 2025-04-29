Лукашенко прибыл в Волгоград для переговоров с Путиным

Александр Лукашенко, белорусский лидер, прибыл с визитом в Волгоград. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Пул Первого», считающийся близким к главе государства.

У самолета президента встречали сотрудницы ретровзвода МВД России по Волгоградской области. Они приветствовали гостя традиционным хлебом-солью.

28 апреля сообщалось о предстоящем визите Лукашенко в Волгоград для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры стран планируют обсудить ключевые аспекты двусторонних отношений, обстановку в регионе и текущие вопросы международной политики.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко утвердили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства.