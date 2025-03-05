Лукашенко: Пригожин летом 2023 года рвался к ядерной кнопке

В беседе с американским журналистом Марио Науфалом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился информацией о том, что в июне 2023 года Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», предпринял попытку захвата власти в стране. Для этого он направил свои вооруженные формирования в сторону Москвы.

По словам главы Беларуси, в те дни европейские государства были в состоянии паники и ужаса, наблюдая за событиями в России.

«В то время Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие», — сказал Лукашенко.

В развитие этой темы Александр Лукашенко заявил, что в случае отказа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина от прекращения действий он бы направил наиболее подготовленные белорусские подразделения для защиты Москвы от агрессии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил активизировать поиск в Белоруссии редкоземельных ресурсов.