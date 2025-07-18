Лукашенко пригрозил отрывать уши и голову из-за уборки урожая

Неудовлетворительные результаты жатвы должны караться самым строгим образом, вплоть до увольнения ответственных лиц. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече, посвященной ходу уборочной кампании, сообщило издание БЕЛТА.

Глава государства отметил, что период сбора зерновых совпадает с другими важными сельскохозяйственными работами, что нередко приводит к дефициту рабочей силы.

«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — категорично заявил Лукашенко, выражая свое недовольство.

Президент напомнил, что подобная ситуация обсуждалась годом ранее, и одним из предложенных решений было привлечение к уборке урожая горожан, имеющих навыки управления комбайнами.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сравнил белорусское и российское козье молоко.