Лукашенко признал, что задержался у власти и попросил белорусов потерпеть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что задержался у власти. Он также попросил потерпеть его еще некоторое количество времени. Его слова привел ТАСС.

Белорусский лидер выступил на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске. Он заявил, что выполнил свое обещание. Ему удалось привести во власть новое поколение.

«Я немножко задержался, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — указал Лукашенко.

Он также попросил всех качественно выполнять свои профессиональные обязанности. По его словам, все должны быть на своих местах. Правительству стоит заниматься экономикой, а администрации президента политикой. За счет этого государственные механизмы будут работать без сбоев.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне». Этот документ коснется 8 тыс. осужденных. Часть из них освободят, другим сократят сроки заключения.