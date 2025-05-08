Лукашенко признал, что задержался у власти и попросил белорусов потерпеть
Лукашенко: я задержался у власти, но надо потерпеть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что задержался у власти. Он также попросил потерпеть его еще некоторое количество времени. Его слова привел ТАСС.
Белорусский лидер выступил на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске. Он заявил, что выполнил свое обещание. Ему удалось привести во власть новое поколение.
«Я немножко задержался, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — указал Лукашенко.
Он также попросил всех качественно выполнять свои профессиональные обязанности. По его словам, все должны быть на своих местах. Правительству стоит заниматься экономикой, а администрации президента политикой. За счет этого государственные механизмы будут работать без сбоев.
Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне». Этот документ коснется 8 тыс. осужденных. Часть из них освободят, другим сократят сроки заключения.