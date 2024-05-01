Лукашенко призвал белорусов «бить морды» на Олимпиаде в Париже

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с жителями города Костюковичи ответил на вопрос, как он относится к возможной поездке спортсменов страны на летние Олимпийские игры в Париже и их выступление в нейтральном статусе.

По словам белорусского лидера, ехать в Париж или нет это личное дело каждого атлета страны, которого допустили к участию в ОИ-2024. Но находясь там нужно сжать всю волю в кулак и показать максимальный результат, подчеркнул Лукашенко.

«Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус»,— цитирует президента «БелТа».

Лукашенко добавил, что регулярно следит за выступлениями российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Напомним, с 26 июля по 11 августа нынешнего года во французском Париже состоятся летние Олимпийские игры. Атлеты из России и Белоруссии смогут соревноваться в нейтральном статусе, без флага и гимна своей страны. При этом, показанные ими результаты не попадут в официальную таблицу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что нет никаких ограничений на участие в Олимпиаде в Париже для российских спортсменов со стороны властей.