В сложившейся ситуации на Украине виноват не только президент Владимир Зеленский, но и все его предшественники, заявил на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко.

«На моих глазах от работы первого президента Украины до последнего: все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно: я предупреждал всех, что это плохо закончится», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что украинский народ ненавидел своих лидеров.

При этом образ врага в лице россиян и белорусов Украине подбросил Запад, считает Лукашенко.

В середине апреля президент Белоруссии говорил, что для Украины и ее западных кураторов сейчас наступил подходящий момент, чтобы сесть за стол переговоров с Россией.