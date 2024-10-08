Лукашенко рассказал об «очень серьезном подарке» Путину

«Это очень серьезный подарок, который был изготовлен нашими умельцами», — сказал Лукашенко.

При этом он отказался уточнять, что именно было отправлено Путину, который отмечал свой день рождения 7 октября. Лукашенко предложил самостоятельно задать этот вопрос российскому лидеру.

На фоне недавних политических и экономических вызовов, возникших как в Белоруссии, так и в России, подобные символические жесты могут иметь особое значение.

Специалисты предполагают, что подарок может быть связан с намерением укрепить союз и продемонстрировать единство в сложное время.

Ранее сообщалось, что Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дров.