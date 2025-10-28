Лукашенко расценил как бандитизм и воровство желание Запада изъять замороженные средства России

В своих планах потратить замороженные российские средства Запад доходит до открытого бандитизма и воровства. Так считает белорусский президент Александр Лукашенко, его точку зрения привело РИА Новости.

Глава Белоруссии напомнил, что на Западе всегда призывали хранить золотовалютные резервы в крупных солидных международных банках. Белоруссия и Россия последовали этому призыву и разместили свои средства. В результате они поплатились за такой шаг.

«Дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным», — указал он на неправомерные действия западных политиков.

Лукашенко добавил, что все подобные действия являются неприкрытым воровством и бандитизмом. По его мнению, на это необходимо как-то реагировать.

Ранее Лукашенко выразил готовность к заключению «большой сделки» с Вашингтоном, при условии, что она будет учитывать национальные интересы его страны. Он отметил, что в отношениях между Белоруссией и США наметился «определенный позитивный сдвиг» в сторону восстановления диалога.