Лукашенко расценил как бандитизм и воровство желание Запада изъять замороженные средства России
Лукашенко: Запад прибегает к бандитизму и воровству в отношении средств РФ
Фото: [Медиасток.рф]
В своих планах потратить замороженные российские средства Запад доходит до открытого бандитизма и воровства. Так считает белорусский президент Александр Лукашенко, его точку зрения привело РИА Новости.
Глава Белоруссии напомнил, что на Западе всегда призывали хранить золотовалютные резервы в крупных солидных международных банках. Белоруссия и Россия последовали этому призыву и разместили свои средства. В результате они поплатились за такой шаг.
«Дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным», — указал он на неправомерные действия западных политиков.
Лукашенко добавил, что все подобные действия являются неприкрытым воровством и бандитизмом. По его мнению, на это необходимо как-то реагировать.
Ранее Лукашенко выразил готовность к заключению «большой сделки» с Вашингтоном, при условии, что она будет учитывать национальные интересы его страны. Он отметил, что в отношениях между Белоруссией и США наметился «определенный позитивный сдвиг» в сторону восстановления диалога.