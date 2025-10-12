Лукашенко сменил виновного: названа главная проблема мира на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на ключевую проблему, которая, по его мнению, мешает мирному урегулированию конфликта на Украине.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видеофрагмент которого опубликован в телеграм-канале корреспондента, глава республики заявил, что замедление переговорного процесса связано непосредственно с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского, а не Запада.

«Сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что основная причина затягивания переговоров кроется в действиях украинской стороны.

При этом белорусский лидер отметил роль внешних факторов. По его словам, США и Россия демонстрируют готовность к тому, чтобы продвигать диалог вперед.

Лукашенко также добавил, что под влиянием внешнего давления Зеленский может изменить свою позицию и ускорить мирный процесс.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой восстановить отношения с одной из стран Европейского союза (ЕС).