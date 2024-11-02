Лукашенко: в Белоруссии есть диктатура стабильности, безопасности и доброты

Лукашенко охарактеризовал диктатуру в республике как проявление доброты

Политика

Фото: [unsplash.com]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в стране есть диктатура. Однако он охарактеризовал ее как проявление доброты.

Об этом белорусский лидер заявил во время своего выступления на фестивале-ярмарке «Дожинки», посвященном окончанию уборочной кампании. Она проходила в Мостах Гродненской области. Выступление президента транслировал телеканал «Первый информационный».

Глава республики отметил, что народы не должны страдать из-за «глупости руководителей», намекая на сложности, которые могут возникать в политическом управлении.

«Мы не закрываемся. И уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — отметил Лукашенко.

По словам президента, иностранцы высоко оценивают Белоруссию за ее чистоту, безопасность и комфорт, несмотря на существующие мифы и «вранье» о белорусском государстве. Лукашенко выразил уверенность в необходимости сохранять привлекательность страны на международной арене.

Также глава республики заявил, что любому президенту следует стремиться к тому, чтобы Белоруссия стала образцом справедливости для всех своих граждан.

Лукашенко отметил, что даже те, кто нарушает закон, не должны подвергаться несправедливости, чтобы не возникало чувства обиды и желания отомстить. Президент также подчеркнул, что Белоруссия движется в направлении создания государства, где справедливость будет во главе всего. Он призвал всех граждан оказывать поддержку этому важному начинанию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «глупостью» нападение на Украину через Белоруссию.

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