Освобожденный Гершкович попросил интервью у Путина

Журналист Эван Гершкович перед своим освобождением попросил у президента России Владимира Путина интервью, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Гершкович сообщил о своем желании, когда заполнял прошение о помиловании на имя президента России. Как рассказали коллеги журналиста, он написал предложение об интервью в последней строчке.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указы о помиловании Гершковича и еще нескольких американских граждан. Самолеты с заключенными вылетели из «Внуково» 1 августа.