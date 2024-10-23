Лукашенко заявил о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой в программе «60 минут» на канале «Россия-1» прокомментировал предстоящие выборы, назначенные на январь 2025 года, и заявил о намерении участвовать в них. Скабеева поделилась фрагментом беседы в своем Telegram-канале.

По словам Лукашенко, назначенная дата выбора — 26 января 2025 года — является «удовлетворительной».

В среду нижняя палата парламента приняла решение о проведении президентских выборов в Беларуси 26 января 2025 года. Инициатива установить эту дату была выдвинута Центральной избирательной комиссией.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям, внесенным после референдума 2022 года, требования к кандидатам стали более строгими.

Так, они должны быть гражданами Белоруссии с момента рождения, достигнуть возраста не менее 40 лет и проживать в стране не менее 20 лет. Президент избирается на срок в пять лет.