Предстоящие выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на белорусский источник.

Палата представителей Беларуси официально объявила дату следующих президентских выборов: они состоятся 26 января 2025 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко подтвердил, что комиссия готова к предстоящей избирательной кампании.

Согласно изменениям, внесенным после референдума 2022 года, требования к кандидатам стали более строгими. Так, они должны быть гражданами Белоруссии с момента рождения, достигнуть возраста не менее 40 лет и проживать в стране не менее 20 лет. Президент избирается на срок в пять лет.

Прошлые выборы состоялись 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10%. Результаты выборов вызвали волну массовых протестов. Тогда же Тихановская покинула страну. Против нее были возбуждены несколько уголовных дел.

Александр Лукашенко возглавляет Республику Беларусь с 1994 года. В феврале он заявил о намерении снова баллотироваться, однако позже призвал общество готовиться к возможному новому президенту.

Ранее Лукашенко заявил о силе исторического единства народов СНГ, что вызывает беспокойство у Брюсселя и Вашингтона.