Лукашенко заявил о вооруженных захватчиках, угрожающих Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о вооруженных бандах, которые скопились на границе республики и угрожают захватить ее часть. Об этом пишет Белта.

Заявление о захватчиках Лукашенко сделал во время общения с работниками Минского автозавода. По его словам, банды с оружием видят на границах страны, они угрожают населению и территориальной цельности. Президент напомнил, что подобные группировки ловят и с ними работают. По этой причине белорусов попросили оперативно докладывать о подозрительных лицах в милицию.

«Они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. <...> Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому сосредоточены там», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что сторонник жестких методов борьбы с преступностью по схеме, распространенной в 1990-е годы. Тогда злоумышленники боялись, ведь неправомерные случаи «выжигали каленым железом».

РИА Новости напоминает, что Лукашенко заявлял о готовности белорусских силовиков противостоять любым видам угроз, в том числе вооруженным формированиям, угрожающих обстановке в Республике.

Ранее координатор пророссийского подполья в Николаеве заявил, что Киев готовит студенческие провокации на выборах в Белоруссии.