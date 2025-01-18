По информации, предоставленной РИА Новости Сергеем Лебедевым, координатором пророссийского подполья в Николаеве, украинские студенты могут быть задействованы в организации провокаций во время предстоящих президентских выборов в Белоруссии.

В период с 21 по 25 января в Республике Беларусь будет проводиться досрочное голосование на выборах президента. Основной день голосования назначен на 26 января.

Как сообщил Лебедев, организация и контроль за проведением операции осуществляются Службой безопасности Украины. Украинские спецслужбы будут выплачивать вознаграждение несовершеннолетним провокаторам в долларах. От них требуется устраивать беспорядки, бросаться краской, устраивать потасовки и проводить митинги.

«В нескольких вузах, знаю точно про киево-могилянку (Национальный университет „Киево-Могилянская академия“ в Киеве —прим. ред.), преподы связались с местным (националистическим — прим. ред.) активом из малолеток, готовых поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии», — предупредил собеседник агентства.

По словам Лебедева, рассматривается возможность привлечения аналогичного контингента из России. Кроме того, после выборов в Белоруссии Польша намерена заявить о «притеснениях поляков», проживающих в стране, чтобы задействовать военные силы для их защиты.

Ранее Лукашенко заявил, что в приглашении наблюдателей с Запада на выборы есть некоторый смысл. Несмотря на то, что многие не приедут, оставшиеся сумеют увидеть, что голосование в стране является серьезным процессом, а не неким шоу, как в США.