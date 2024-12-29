Лукашенко заявил о желании США нарастить свое дипломатическое присутствие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белый дом заинтересован в расширении штата своих дипломатов на территории вверенной ему страны. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Лукашенко сообщил, что на фоне того, что Госдеп США предупреждает всех американцев о небезопасности белорусской территории, он параллельно просит увеличить штат своего посольства в Минске.

«Имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат», — указал президент Республики Беларусь.

Он добавил, что совершенно не переживает из-за призывов Вашингтона к гражданам Соединенных Штатов. По его словам, американцев в стране практически нет, по этой причине не играют никакой роли какие-то предупреждения для них со стороны властей США.

Ранее сообщалось, что Лукашенко очень едко высказался в адрес премьера Армении Пашиняна во время заседании ЕАЭС, которое проходило в Санкт-Петербурге. Армения отказалась прислать своих представителей в Минск на саммит этой организации. Белорусский лидер предложил подвезти Пашиняна, если ему так сложно доехать до соседней страны.