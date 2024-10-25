В Кремле рассказали, кого поддержат на выборах президента Белоруссии

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы президента Белоруссии являются внутренним делом этой страны, даже несмотря на поддержку России действующего лидера Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что россияне будут поддерживать именно Александра Григорьевича.

При этом Песков подчеркнул, что «в любом случае это полностью вопрос Белоруссии», и что важнее всего не поддержка со стороны России, а выбор, который сделает народ дружественной страны.

Комментируя выдвижение кандидатуры Лукашенко на предстоящие выборы, Песков напомнил о высокой оценке, которую президент России Владимир Путин и многие другие в стране дают вкладу Лукашенко в развитие Белоруссии как независимого государства, участвующего в Союзном государстве России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что вторым кандидатом на пост президента Белоруссии станет либерал Олег Гайдукевич. Палата представителей Белоруссии назначила выборы президента на 26 января 2025 года. Эту дату предложила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).