Президент Украины Владимир Зеленский продолжает упираться в вопросах переговоров с Россией, несмотря на растущее понимание Западом необходимости разрешения конфликта. Об этом 24 октября в интервью «Известиям» сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите БРИКС в Казани.

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что западные партнеры Украины не могут просто отказаться от поддержки Зеленского, так как это могло бы подорвать их авторитет.

Хотя, по его мнению, именно это заставило бы украинского президента поспешить с завершением конфликта.

Лукашенко также добавил, что Запад, в отличие от Украины, более реалистично оценивает обстановку на фронте.

Союзники Киева, по его словам, осознают, что крах Украины может означать крах всего Запада, что побуждает Вашингтон и Брюссель подталкивать Зеленского к переговорам о перемирии.

Ранее Лукашенко, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского о перспективах завершения специальной военной операции (СВО) России в 2025 году, охарактеризовал эти прогнозы как «хотелки и желания, и не больше», подчеркнув, что они не имеют под собой серьезной основы.