Лидер киевского режима Владимир Зеленский не хочет поддерживать контакты с Россией, хотя сам неоднократно говорил про некий мирный план. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУИР. Об этом сообщило издание БелТА.

Россия и Белоруссия как два союзника стараются разрабатывать шаги по урегулированию конфликта с Украиной, однако та идет на попятную. Как напомнил Лукашенко, Зеленский говорил, что работает над планом переговоров с Россией. Последняя также не отказывалась вступить в обсуждение условий мира. Однако только одному участнику украинского кризиса это невыгодно.

«Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — сказал он.

Напомним, Владимир Путин всегда шел навстречу мирным переговорам с Украиной. Для этого от Киева требовалось соблюсти ряд условий. Например, вывести свои войска с российских земель, включая и Курскую область.

Ранее союзники Украины раскритиковали «план победы» Зеленского.