Лукашенко: Зеленскому плевать на свой народ

Таким мнением глава республики поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видеофрагмент опубликован в его телеграм-канале.

По мнению Лукашенко, Зеленский руководствуется своими амбициями, а на свой народ ему наплевать.

«Ему плевать на это (народ Украины — прим.), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно — не жалко», — сказал глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что, хотя Запад активно выступает за мирное урегулирование конфликта, он не может оказать должного давления на Зеленского из-за обязательств по поддержке Украины.

Президент Белоруссии также указал на изменения на фронте. Он отметил, что ситуация начинает меняться в пользу России, так как среди украинской армии есть высокие потери. Вдобавок, на основной линии фронта наблюдаются серьезные подвижки, добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал о стратегии российской стороны, которая продвигается поэтапно, что, по его мнению, приносит результаты. В то же время Зеленский использует стратегию, которую он называет «планом победы» на фоне своих неудач, отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал поражение коллективного Запада в случае краха Украины.