Львов продолжают накрывать «Шахеды»: в городе звучат взрывы

В ночь на 5 октября российские ВС нанесли комбинированный удар по территории Украины, использовав сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и десятки ракет различных типов, пишет «Царьград».

Атака осуществлялась с привлечением авиации и включала применение крылатых ракет и ударных беспилотников.

Основными целями удара стали объекты энергетической инфраструктуры в западных регионах Украины. Наибольшие разрушения зафиксированы в Запорожье, где повреждения получили некоторые здания.

По данным украинских СМИ, около 73 тыс. жителей города остались без электроснабжения, также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Массированной атаке беспилотников-камикадзе подвергся Львов, в результате чего часть города оказалась обесточена. По данным мониторинговых ресурсов, воздушное пространство вокруг Львова насыщено дронами типа «Шахед».

В местных телеграм-каналах продолжают появляться видео, на которых слышны звуки взрывов. Также на кадрах отчетливы видны возгорания в некоторых частях Львова.

