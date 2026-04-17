Новая система контроля доходов: кого затронут проверки

В России готовится запуск системы автоматического обмена данными между финансовыми регуляторами, которая позволит выявлять неподтвержденные доходы граждан. Основное внимание будет уделяться лицам без официального источника заработка. Об этом « Абзацу » рассказал экономист Константин Ордов.

С 2027 года планируется внедрение механизма обмена информацией между Центробанком и налоговой службой, который позволит отслеживать поступления физических лиц. Под контроль могут попасть операции, если суммарный объем доходов превышает 2,4 млн рублей в год и не имеет документального подтверждения.

По оценкам экспертов, в первую очередь проверки затронут граждан без официального трудоустройства или иных подтвержденных источников дохода. В таких случаях банки могут чаще запрашивать пояснения о происхождении средств, а при необходимости — ограничивать операции по счетам до выяснения обстоятельств.

Специалисты отмечают, что аналогичная практика уже применяется при работе с крупными вкладами, когда финансовые организации требуют подтвердить источник средств. С введением новой системы такие меры могут стать более распространенными и формализованными.

При этом наличие документов, подтверждающих законность доходов — например, договоров или сделок с имуществом, — позволит избежать претензий со стороны контролирующих органов.

Основная задача нововведения заключается в противодействии схемам ухода от налогов и незаконному обналичиванию средств. Расширение обмена данными также должно снизить риски вовлечения банков в сомнительные операции.

Эксперты подчеркивают, что для добросовестных граждан изменения не несут угрозы: при своевременной уплате налогов и прозрачности доходов дополнительные проверки не приведут к негативным последствиям.

