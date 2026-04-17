Новая система контроля доходов: кого затронут проверки
ФНС усилит контроль за неофициальными доходами россиян
В России готовится запуск системы автоматического обмена данными между финансовыми регуляторами, которая позволит выявлять неподтвержденные доходы граждан. Основное внимание будет уделяться лицам без официального источника заработка. Об этом «Абзацу» рассказал экономист Константин Ордов.
С 2027 года планируется внедрение механизма обмена информацией между Центробанком и налоговой службой, который позволит отслеживать поступления физических лиц. Под контроль могут попасть операции, если суммарный объем доходов превышает 2,4 млн рублей в год и не имеет документального подтверждения.
По оценкам экспертов, в первую очередь проверки затронут граждан без официального трудоустройства или иных подтвержденных источников дохода. В таких случаях банки могут чаще запрашивать пояснения о происхождении средств, а при необходимости — ограничивать операции по счетам до выяснения обстоятельств.
Специалисты отмечают, что аналогичная практика уже применяется при работе с крупными вкладами, когда финансовые организации требуют подтвердить источник средств. С введением новой системы такие меры могут стать более распространенными и формализованными.
При этом наличие документов, подтверждающих законность доходов — например, договоров или сделок с имуществом, — позволит избежать претензий со стороны контролирующих органов.
Основная задача нововведения заключается в противодействии схемам ухода от налогов и незаконному обналичиванию средств. Расширение обмена данными также должно снизить риски вовлечения банков в сомнительные операции.
Эксперты подчеркивают, что для добросовестных граждан изменения не несут угрозы: при своевременной уплате налогов и прозрачности доходов дополнительные проверки не приведут к негативным последствиям.
