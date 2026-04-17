Пауэрбанки в самолетах: что изменилось в правилах перевозки

В России не планируют полностью запрещать провоз пауэрбанков на авиарейсах, однако пассажирам стоит учитывать действующие ограничения и требования перевозчиков, которые в последние годы становятся все строже. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Поводом для обсуждения новых мер стал инцидент в феврале 2026 года на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул, где произошло возгорание портативного аккумулятора. После этого в СМИ появилась информация о возможных запретах, однако в Росавиации уточнили: речь идет лишь о рекомендациях, а не обязательных решениях.

Сегодня правила перевозки таких устройств уже регулируются международными нормами и внутренними требованиями авиакомпаний. В частности, обновленные рекомендации предусматривают запрет на размещение пауэрбанков в зарегистрированном багаже и на багажных полках, а также ограничения на их использование в определенные фазы полета.

Допустимыми считаются устройства емкостью до 100 Вт·ч (примерно до 30 000 мА·ч), которые можно брать в ручную кладь. Более мощные аккумуляторы требуют отдельного согласования.

При этом авиакомпании по всему миру вводят собственные ограничения. Некоторые перевозчики полностью запрещают использование пауэрбанков на борту, другие требуют хранить их в зоне видимости — например, в кармане кресла или под сиденьем. В отдельных странах действуют дополнительные требования, включая обязательную сертификацию устройств.

Эксперты подчеркивают, что усиление контроля связано с вопросами безопасности. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять правила конкретной авиакомпании и соблюдать требования к перевозке аккумуляторов, чтобы избежать проблем в пути и сохранить доступ к связи во время поездки.

Ранее сообщалось, что Росавиация предложила Минтрансу запретить пауэрбанки на борту самолетов.