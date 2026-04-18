Эксперт объяснил, зачем мужчинам уход за ногтями

Интерес мужчин к маникюру постепенно растет, а устоявшиеся стереотипы теряют актуальность. Эксперты отмечают, что уход за руками становится не только вопросом гигиены, но и важной частью делового имиджа. Об этом пишет газета ВЗГЛЯД .

По словам специалистов, мужской маникюр в первую очередь связан с уходом за здоровьем рук, а не с эстетическими предпочтениями. Обработка кутикулы и поддержание аккуратного внешнего вида помогают избежать дискомфорта и формируют положительное впечатление при общении.

Особое значение ухоженные руки имеют в деловой среде. Рукопожатие остается важным элементом этикета, и состояние кожи и ногтей может влиять на восприятие человека не меньше, чем одежда или аксессуары.

Начинать ухаживать за руками рекомендуется по мере необходимости. Это актуально уже в молодом возрасте, особенно при физических нагрузках, когда кожа грубеет и появляются заусенцы. В более зрелом возрасте уход становится важен и с точки зрения профилактики возрастных изменений.

Эксперты отмечают, что многие мужчины по-прежнему воспринимают маникюр как исключительно женскую процедуру, однако эта установка постепенно меняется. В крупных городах услуги для мужчин уже стали привычной практикой.

Базовый уход можно выполнять самостоятельно — достаточно использовать пилку, щипцы и увлажняющий крем. Однако для полноценной обработки лучше обращаться к специалистам, так как самостоятельные попытки часто приводят к травмам кожи.

Также специалисты рекомендуют выбирать салоны, ориентированные на мужскую аудиторию, где учитываются особенности кожи и ногтей. Основной запрос клиентов — аккуратный и естественный результат без заметных следов процедуры.

Помимо маникюра, мужчинам советуют не забывать о педикюре, который помогает поддерживать здоровье стоп и предотвращает возможные проблемы.

