МАГАТЭ изучит данные по атаке дронов-камикадзе на Запорожскую ТЭС

Российская сторона отправила в МАГАТЭ данные о том, что на Запорожскую ТЭС была совершена атака дронов-камикадзе. Об этом пишет РИА Новости .

В письме российская сторона указала, что удар нанесли по электрораспределительному пункту ЗТЭС, который использовался раньше для того, чтобы обеспечивать резервное электроснабжение АЭС. При этом указанная линия была повреждена еще три месяца назад.

МАГАТЭ, уточняет СМИ, даст независимую оценку данной информации, для чего представителям агентства предоставят доступ к распределительному пункту.

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