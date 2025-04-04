Макфол назвал приоритеты Трампа в отношениях с Россией и Украиной

Экс-посол США в России Майкл Макфол высказал мнение, что приоритет, отдаваемый президентом Трампом уступкам России, свидетельствует о его большей заинтересованности в отношениях с Москвой, нежели с Киевом и европейскими партнерами, пишет журнал Foreign Affairs.

Макфол акцентирует внимание на том, что политика Трампа, включающая угрозы введения пошлин и возможность аннексий, оттолкнула от Соединенных Штатов их ближайших союзников. Макфол уверен, что подобные действия подрывают авторитет и влияние Америки на мировой арене.

Бывший дипломат предупреждает, что стремление США к улучшению отношений с Россией может обернуться тем, что союзники начнут отказываться от приобретения американского вооружения, сократят объемы торговли с Америкой, а в перспективе могут сформировать собственный альянс, исключающий участие Вашингтона.

Макфол также допускает, что некоторые государства, не обладающие ядерным оружием, особенно в Азиатском регионе, могут прийти к решению о создании собственных ядерных арсеналов.

Ранее Трамп заявил о готовности Путина заключить соглашение с Украиной.