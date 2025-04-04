Трамп оценил готовность Путина к заключению сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин готов заключить соглашение с Киевом по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом он сообщил представителям СМИ, отвечая на вопрос о перспективах завершения боевых действий на Украине.

Глава Белого дома также добавил, что недавно общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который тоже готов заключить сделку, но Трамп не уточнил, какую именно.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ заявил, что Россию интересуют только условия долгосрочного мира, а не перемирия, которое может стать передышкой для перегруппировки сил и перевооружения противника. Российский лидер подчеркнул, что смысл спецоперации — борьба за интересы российского народа.

Ранее в США заявили о том, что Трамп восхищается Путиным.