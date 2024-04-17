Макговерн: Путин ясно дал понять, что РФ всегда была готова к переговорам

Российский президент Владимир Путин многократно и ясно давал понять, что Москва никогда не отказывалась от проведения переговоров по вопросу завершения конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик американского ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для Dialogue Works , опубликованном на видеохостинге YouTube.

В данной беседе эксперт указал на то, что российские войска продолжают занимать территорию за территорией на Украине. В то же время, президент РФ Владимир Путин не один раз говорил о готовности своей страны к ведению переговоров, указал аналитик.

Единственным условием российской стороны для старта переговоров является их ведение не на основе «нелепой формулы Зеленского», указал Макговерн. Он подчеркнул, что понимает данное решение Кремля и предложил всем зрителям подробнее взглянуть на состав предложенной украинским президентом «формулы».

Ранее Макговерн заявил о том, что уже ничего не способно остановить продвижение РФ на Украине.