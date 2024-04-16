В США заявили о том, что Россию уже ничего не сможет остановить на Украине

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о возможности мирных переговоров, отметив, что это может быть лишь предвестником дальнейших шагов России на территории Украины.

В контексте недавней встречи Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой российский лидер обсудил возможность проведения мирных переговоров с Украиной, Макговерн подчеркнул, что такая позиция Кремля может свидетельствовать о растущем влиянии России и их уверенности в дальнейших действиях. Он отметил, что с каждым днем российские войска продвигаются все дальше на украинской территории и могут овладеть еще несколькими регионами, включая переход через реку Днепр.

В контексте этой ситуации Макговерн выразил беспокойство относительно деморализации и истощения украинских вооруженных сил. Он отметил, что силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) находятся в затруднительном положении, что делает Россию еще более уверенной в своих возможностях. Путин, по мнению Макговерна, предлагает мирные переговоры в надежде предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации для Украины, предоставив ей возможность избежать дополнительных потерь.

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