Американский президент Дональд Трамп осознал, что Россию невозможно победить на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Consortium News экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн.

«На Украине игра окончена», — сказал он.

Вместе с тем, добавил МакГоверн, Трампу будет тяжело заключить сделку, так как ему теперь никто не доверяет.

При этом Россия уже полностью адаптировалась к международному давлению. В такой ситуации США предстоят переговоры на равных, а не с позиции силы, заключил МакГоверн.

Ранее подполковник Дэвис заявил, что Украина не выдержит остановку военной помощи со стороны США.