Соединенным Штатам нужно отказаться от идеи оказывать давление на государства, несогласные с американской стороной по каким-либо вопросам. Соответствующее мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Deep Dive , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Макгрегор изменить «карту потенциальных угроз» и жить в существующем мире, а не в том, что пытаются создать Штаты. Он указал на то, что Вашингтон убежден в том, что все остальные страны должны насильно идти в том же направлении, что и США. Именно это является причиной, по которой американская военная машина уничтожит любого несогласного, подчеркнул эксперт.

«Это именно то, о чем говорил Путин», — указал он.

Макгрегор также выразил мнение, что Штатам не будет нужен многомиллиардный военный бюджет, если страна перестанет смотреть на большинство стран, как на возможного противника. Эксперт считает, что сэкономленные от сокращения военных расходов деньги нужно направить на развитие США и защиту американских границ, на которых творятся беспорядки.

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