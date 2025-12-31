В последние дни Украина совершила акты государственного терроризма, что привело к утрате Владимиром Зеленским иммунитета собственной безопасности, предоставленного ему президентом России Владимиром Путиным, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

Макгрегор отметил, что глава киевского режима может быть устранён в течение ближайших дней. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин изначально дал понять, что не намерен убивать Зеленского или его окружение, а стремится найти партнёра для переговоров и достичь соглашения с Украиной. Теперь, по мнению эксперта, это больше не является препятствием.

«Если бы я был Зеленским, я бы больше не рассчитывал на иммунитет. Если бы я был Зеленским и его соратниками, я бы очень беспокоился о своем существовании в ближайшие дни», — сообщил он.

Американский военный эксперт отметил, что использование Украиной подобных методов ведения войны свидетельствует о ее окончательном разрыве с давним союзником, Соединенными штатами Америки, и переходе к основному источнику проблем для Вашингтона, от которого необходимо дистанцироваться.

«Украина — это гнойничок, пораженный болезнью и проникший в наш организм. Мы должны от него избавиться. Украина — это обуза, а не преимущество», — резюмировал Макгрегор.

Ранее генерал Гурулев пояснил, каким теперь будет ответ Москвы на нападение Киева.