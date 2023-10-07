Маккарти опроверг информацию об уходе из Конгресса США

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источник, что Маккарти рассматривает возможность сложить полномочия конгрессмена. Его решение вызвано отставкой, а о нем он рассказал однопартийцам. Отмечалось, что политик планировал работать в Конгрессе США до избрания нового спикера, а после своего ухода он будет проводить время с семьей.

«Маккарти подтвердил, что не уходит из конгресса, несмотря на слухи», – говорится в материале KGET.

Более того, Маккарти заявил, что хочет доработать до конца своего срока в Конгрессе, а потом переизбраться.

Ранее большинство членов Палаты представителей США проголосовали за отставку Маккарти. За это свои голоса отдали 216 конгрессменов, против – высказались 210 человек. В истории США этот случай стал первым – в стране ранее никогда не отстраняли спикера.

Маккарти был республиканцем от штата Калифорния. Его место на посту временно занимает республиканец от Северной Каролины Патрик Макгенри.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп объявил о готовности стать спикером Палаты представителей США. Политик также представляет республиканскую партию.

По данным СМИ, выборы нового спикера пройдут в среду, 11 октября. За несколько дней до этом членам Конгресса предстоит одобрить все кандидатуры на эту должность, чтобы организовать голосование.

Должность спикера Палаты представителей является третьей по важности в политической системе США. Человек, занимающий ее, влияет на формирование законодательной повестки Конгресса и участвует в распределении федеральных средств.

Ранее в Соединенных Штатах возникла угроза шатдауна из-за несогласованного Конгрессом бюджета. Ведомство смогло составить план финансирования на 45 дней. 1 октября президент США Джо Байден подписал данный проект. В него не вошли средства на оказание помощи Украине.