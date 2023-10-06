СМИ: Маккарти может досрочно сложить полномочия конгрессмена

Республиканец от Калифорнии Кевин Маккарти рассматривает возможность досрочного выхода из Конгресса США, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

По его информации, Маккарти рассказал о своих намерениях однопартийцам после отставки с поста спикера Палаты представителей Соединенных Штатов. Срок политика в качестве представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате Конгресса должен был истечь в январе 2025 года.

Как уточняет издание, Маккарти планирует остаться в статусе конгрессмена до выборов нового спикера. Как ранее сообщили СМИ, они могут состояться уже 11 октября. Политик, уточняет газета, хочет удержать «равновесие» со стороны республиканской партии.

После ухода из Конгресса, отмечает Politico, Маккарти планирует проводить больше времени с семьей.

Ранее о своем желании стать спикером Палаты представителей США заявил в интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что готов работать на этой должности от 30 до 90 дней, пока Конгресс не выберет нового претендента.

Спикер палаты Представителей США является третьим по значимости лицом в государственной иерархии Штатов. Увольнение Маккарти стало прецедентом, поскольку ранее спикеров Палаты никогда не отстраняли от своих обязанностей. Сейчас место Маккарти временно занял республиканец от Северной Каролины Патрик Макгенри.