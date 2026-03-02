Макрон анонсировал рост ядерного потенциала Франции и предупредил о возможных последствиях войны с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о наращивании национального ядерного арсенала в рамках перехода к политике «продвинутого сдерживания». В своем обращении, посвященном ядерной доктрине, французский лидер подчеркнул, что страна должна обладать достаточной мощью, чтобы гарантировать свою безопасность в условиях растущих угроз. Об этом пишут французские СМИ.

Макрон заявил, что отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок, однако точные цифры больше не будут раскрываться — в отличие от прежней практики, Париж намерен прекратить публичную отчетность, чтобы пресечь спекуляции. Главный принцип, по словам президента, остается неизменным: ядерные силы должны сохранять «гарантированную разрушительную мощь».

Французский лидер анонсировал и качественные изменения в доктрине. Теперь она предусматривает возможность привлечения европейских партнеров к совместным учениям и ознакомительным визитам на ядерные объекты. В 2026 году к такому сотрудничеству присоединится Германия. Кроме того, в орбиту новой стратегии, по словам Макрона, войдут Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

В своей речи президент Франции также затронул международную обстановку, отметив, что последствия гипотетического военного конфликта с Ираном могут достичь европейских границ. В этом контексте Париж намерен усиливать не только ядерный щит, но и наступательные вооружения: в текущем году стартует программа разработки новых гиперзвуковых ракет. При этом Макрон подтвердил, что Франция готова применить ядерное оружие только в случае угрозы своим «жизненным интересам».

