Прогноз волны терактов: эксперты предрекают радикализацию исламистов внутри США

Массированные удары по Ирану, начавшиеся в конце февраля, могут спровоцировать волну террористической активности внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщает ABC News.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США всерьез опасается атак «террористов-одиночек» и масштабных диверсий в киберпространстве. Ведомство подчеркивает, что хотя ранее внутренние экстремисты редко мотивировались повесткой Корпуса стражей исламской революции (КСИР), текущая эскалация способна подтолкнуть радикалов к нападениям на правительственные, военные и еврейские объекты.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский отмечает, что сам Иран как государство вряд ли пойдет на прямую организацию терактов. Однако агрессивная риторика Тегерана и призывы к мусульманам всего мира могут стать детонатором для «спящих ячеек» и неуравновешенных личностей.

Пропаганда может найти отклик у отдельных людей, готовых к насилию против американских граждан из чувства мести.

Ранее супруга Али Хаменеи скончалась после авиаударов по Тегерану.