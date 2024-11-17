Франция и Британия вслед за США разрешили Украине ударять вглубь России

Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты для атак вглубь российской территории. Об этом сообщает Le Figaro.

ВСУ с разрешения французской и британской стороны смогут использовать ракеты большой дальности SCALP и Storm Shadow. По данным портала, Киев сможет применить вооружение далеко за пределы приграничных регионов России для своих целей.

Две европейские страны сняли ограничение на применение дальнобойных ракет 17 ноября вслед за США. В этот же день Джо Байден дал разрешение на применение американских ракет ATACMS для тех же задач.

Примечательно, что дальность французских и британских ракет достигает свыше 450 км. Это больше, чем у американских видов ATACMS, преодолевающих чуть более 300 км. Однако многое будет зависеть от модификации ракет, которые получит Незалежная.

Ранее сообщалось, что Германия может поставить свои дальнобойные ракеты Украине.