Макрон: Франция продолжит оказывать поддержку Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

После встречи лидеров двух стран стало известно, что Франция по-прежнему будет оказывать поддержку киевскому режиму.

В эфире телеканала BFMTV Макрон заявил, что Франция продолжит выполнять свои обязательства в сфере военных поставок и в сфере обучения.

Он также отметил, что накануне посетил военную базу, где проходят подготовку солдаты ВСУ.

Франция планирует закупить для нее 128 бронетранспортеров VAB и 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Власти РФ, в свою очередь, не раз заявляли, что поставки вооружений Украине никак не помогут изменить ход спецоперации.

Ранее сообщалось о том, что бюро Нацсобрания Франции одобрило импичмент Макрона.