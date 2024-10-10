Макрон: Франция продолжит оказывать поддержку Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.
После встречи лидеров двух стран стало известно, что Франция по-прежнему будет оказывать поддержку киевскому режиму.
В эфире телеканала BFMTV Макрон заявил, что Франция продолжит выполнять свои обязательства в сфере военных поставок и в сфере обучения.
Он также отметил, что накануне посетил военную базу, где проходят подготовку солдаты ВСУ.
Франция планирует закупить для нее 128 бронетранспортеров VAB и 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.
Власти РФ, в свою очередь, не раз заявляли, что поставки вооружений Украине никак не помогут изменить ход спецоперации.
Ранее сообщалось о том, что бюро Нацсобрания Франции одобрило импичмент Макрона.