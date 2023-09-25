Макрон: Франция выведет свои войска из мятежного Нигера до конца года

Франция больше не намерена сотрудничать с мятежниками в Нигере в сфере борьбы с международным терроризмом и к концу 2023 года полностью выведет свои войска из этой африканской страны, пообещал французский президент Эммануэль Макрон.

В то же время Макрон подчеркнул, что вывод войск не будет беспорядочным и хаотичным, как того требуют мятежные власти Нигера.

Ранее в СМИ появлялась информация, что французские военные ведут переговоры с армией Нигера с целью сохранения своего присутствия в стране и продвижения своего контингента. Теперь же Макрон решил четко прояснить обстановку в этом вопросе.