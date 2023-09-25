Макрон: Франция выведет свои войска из мятежного Нигера до конца года
Фото: [AP / TASS]
Франция больше не намерена сотрудничать с мятежниками в Нигере в сфере борьбы с международным терроризмом и к концу 2023 года полностью выведет свои войска из этой африканской страны, пообещал французский президент Эммануэль Макрон.
В то же время Макрон подчеркнул, что вывод войск не будет беспорядочным и хаотичным, как того требуют мятежные власти Нигера.
Ранее в СМИ появлялась информация, что французские военные ведут переговоры с армией Нигера с целью сохранения своего присутствия в стране и продвижения своего контингента. Теперь же Макрон решил четко прояснить обстановку в этом вопросе.
«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», — слова Эммануэля Макрона появились на его странице в соцсети X.