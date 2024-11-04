Макрон и Фон дер Ляйен поздравили Санду с победой до оглашения ЦИК итоговых результатов

Президент Франции Эммануэль Макрон, поздравляя Майю Санду с победой на выборах в Молдавии, написал в своем аккаунте в соцсетях, что «демократия восторжествовала над всяким вмешательством и маневрированием».

Напомним, как свидетельствуют последние данные молдавского ЦИК, в ходе второго тура Майя Санду набирает 55,22%, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиции Александра Стояногло — 44,78%. Всего к настоящему времени обработано 99,46% протоколов с избирательных участков.

«Франция продолжит поддерживать Кишинев на его европейском пути», — добавил Макрон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поспешила уже еще до оглашения ЦИК официальных итоговых результатов поздравить Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Она призналась, что рада и дальше продолжать работать с Санду «ради европейского будущего для Молдавии и ее народа».

Примечательно, что после обработки 100% протоколов внутри самой Молдавии Стояногло побеждает, набирая 51,19%. Санду же в своей стране смогла заручиться поддержкой 48,81 процента голосов избирателей. Победу же ей обеспечивают молдавские граждане, голосовавшие за рубежом.