Москва предупредила Запад о последствиях ввода «миротворцев» на Украину

Заявленные российскими специальными службами возможные планы Запада по размещению войск на Украине являются провокационными и указывают на стремление Запада усугубить конфликт с Россией, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», — заявил Галузин журналистам.

Он подчеркнул, что Запад уже значительно участвует в таком противостоянии. Кроме того, он добавил, что данная информация еще яснее демонстрирует намерение Запада продолжать активно участвовать в прямой конфронтации с Россией.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил, что в украинском конфликте смогут использоваться миротворцы, однако для этого необходимо получить согласие от всех сторон конфликта.