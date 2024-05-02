Макрон назвал два условия для ввода французских войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал два условия, при которых Париж может рассмотреть ввод французских солдат на Украину, передает The Economist.

«Если бы русские прорвались через линию фронта или если бы поступил запрос от Украины, нам пришлось бы задать себе этот вопрос», — сказал Макрон.

Он отметил, что Франция не так давно уже отправляла свои войска в другие страны — в частности, в Африку под предлогом борьбы с терроризмом.

По словам Макрона, нельзя исключать и отправку войска на Украину. Он напомнил, что ранее западные страны считали себя невозможной поставку Киеву танков, а затем дальнобойных ракет, но теперь такое вооружение Украине поставляется.

Ранее Эммануэль Макрон назвал французское ядерное оружие гарантом построения отношений с Москвой.